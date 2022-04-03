Задержания, безмасочный режим, последствия шторма, подготовка к паводку – обзор за неделю

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Подготовка к паводку в регионах Казахстана, отмена масочного режима и другие послабления карантинных мер, разыгравшаяся непогода и ее последствия, а также реализация инициатив Президента. О том, какими событиями и новостями ознаменована неделя в Казахстане – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Задержания

В городе Нур-Султане контрразведкой КНБ был задержан агент иностранной разведки гражданин РК «А», планировавший покушение на Президента РК и ряд высокопоставленных государственных служащих.

Одновременно им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.

А в в Северо-Казахстанской области задержали генерального директора АО «Севказэнерго».

Как сообщалось, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. Труба рухнула в районе котельного цеха. Пять котлов пришлось вывести из эксплуатации.

Инициативы Президента и их практическая реализация

В начале недели Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам реализации Послания, в ходе которого были озвучены предложения участников встречи. Чуть ранее Президентом был также подписан Указ «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»

Президентом РК подписано распоряжение о созыве тридцатой сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая состоится уже 28 апреля 2022 года в Нур-Султане.

Известно и о том, какая работа проводится по поручению Президента – созданию трех новых областей в Казахстане. В частности, такие вопросы, как будут распределены бюджет и штатная численность. По информации министра нацэкономики РК Алибека Куантырова, бюджет уже имеющихся областей сократится, потому что их бюджет и штатная численность будут перераспределены

Что касается разделения Алматинской области, то уже разработан алгоритм действий по принятию Указа Президента Республики Казахстан об административно-территориальном устройстве.

По информации главы региона Каната Бозумбаева, создана рабочая комиссия по разделению области, подготовлен проект постановления Правительства РК об изменении границы Алматинской области путем исключения из его территории земель Жетысуской области. Разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, других географических данных, имеющих значение для решения вопроса.

«Ведется разработка нового генерального плана и проекта детальной планировки города Капшагая. Проводится научная экспертиза по проводимым преобразованиям и переименованиям. Проведены экономические расчеты и подготовлен аналитический материал по социально-экономическому развитию Алматинской и Жетысуской областей. Начаты работы по перераспределению действующей штатной численности и определению объектов для размещения государственных органов», - сказал Канат Бозумбаев.

Что касается поручения по сокращению президентских квот в Сенате, здесь планируется пересмотреть порядок формирования и ряд функций Сената Парламента. В частности, президентская квота в Сенате сократится с 15 до 10 депутатов, из них 5 депутатов, будут рекомендованы АНК

Также в рамках поручений Президента в Казахстане внедрят пропорционально-мажоритарную модель избирательной системы, которая предусматривает смешанную систему формирования Мажилиса в соотношении 70%/30%, где 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, 30% – по мажоритарной системе.

Отмена масок и новые послабления

В последние недели ситуация в коронавирусной инфекцией в Казахстане заметно стабилизировалась. К примеру, с начала недели абсолютно все регионы РК - в «зеленой» зоне.

В начале по данному вопросу также выступил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, который сообщил о том, что в Казахстане полностью сформирован коллективный иммунитет. Он также прокомментировал новости о том, что теперь всем казахстанцам можно прививаться вакциной Pfizer.

«Вы знаете, что изначально были многочисленные просьбы, по этому вопросу мы шли поэтапно. Во-первых, это была специальная группа лиц, которые имели для этого возможность (привиться). Это были многодетные матери и дети до 18 лет, круг людей, который выезжает за рубеж по зарубежным поездкам - мы разрешение давали. Кроме этого, мы давали разрешение в последующем поэтапно кому 60 лет, затем за 50 лет. Сегодня мы все возможности посчитали», - сказал Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Ералы Тужанов также прокомментировал меры по отмене масочного режима. «Мы даем возможность работать 100 процентам субъектам МСБ. В соседних странах темпы заражения еще не снижены. Поэтому ограничения при пересечении границ мы не убирали - это паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование», - рассказал Ералы Тугжанов.

Вслед за этими событиями сразу же последовали смягчения карантинных мер в регионах Казахстана. Например, обязательное ношение масок в помещениях первыми отменили в Павлодарской области , а также в Костанайской.

Большой интерес вызывал и тот вопрос, как будет проходить месяц Рамазан в условиях оставшихся карантинных мер. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб-муфтий Ершат кажы Онгар заверил, что во время намаза в мечетях Казахстана нет необходимости носить маски.

«Как вы знаете, специалисты сообщают о стабилизации эпидситуации в стране в последнее время и о поэтапной отмене карантинных требований. В связи с этим, ношение маски во время коллективного намаза является добровольным. Необязательно соблюдение социальной дистанции во время намаза. Мы планируем проводить намаз в обычном порядке», – сказал Е. Онгар.

Однако, пока в Казахстане потихоньку отходят от КВИ и карантинных мер, в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия не окончена. А в 18 из 53 стран европейского региона ВОЗ и вовсе наблюдается рост заражения. Однако, есть хорошие тенденции, общество начинает вырабатывать иммунитет, и в странах с высоким уровнем вакцинации экономика постепенно восстанавливается и смертность не увеличивается

К концу недели, стоит отметить, все регионы Казахстана до сих пор остаются в «зеленой» зоне по коронавирусу

Подготовка к приходу большой воды

В связи с потеплением остро поднимается вопрос готовности регионов к весенним паводкам. В начале недели противопаводковый штаб заработал в Акмолинской области, в ВКО были определены 100 потенциально паводкоопасных населенных пункта.

По информации, озвученной на неделе профильным ведомством, угроза подтопления снята в 380 населенных пунктах Казахстана. Министр МЧС Юрий Ильин отметил, что сейчас идет реализация дорожной карты по противопаводковым мероприятиям. Также сообщается, что все водохранилища находятся под контролем ведомства

В Казахстане в рамках данной работы также определены 250 вероятных участков подтопления автодорог, и на них ведутся работы по недопущению и минимизации последствий снеготаяния.

Кроме того, каждым региональным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» продолжаются работы по очистке от снега подмостовых зон, открытию водопропускных труб, расчистке русел мостов, заготовке инертных материалов (бутовые камни, мешки с песком) для недопущения перелива. Ежедневно на линии работают порядка 600 единиц спецтехники и более тысячи дорожных рабочих.

Несмотря на проводимые работы, в ряде регионов все же есть факты подтопления домов. К примеру, 25 домов затопило в селе Шалгын Западно-Казахстанской области. Жители подтопленных домов в селе Шалгын переселены в Дом культуры. Рассматривается вопрос о переселении жителей.

Также из-за талых вод ограничено движение на трассе в Актюбинской области.

В регионе уже приступили к ликвидации последствий паводка. Как сообщил руководитель департамента по ЧС Маргулан Аманбаев, 71% территорий области на данный момент покрыт снегом. На сегодня снег практически сошел в Байганинском, Шалкарском и Иргизском районах. В Байганинском районе размыло грейдерную дорогу к двум сельским округам, в Кобдинском - грейдерную дорогу и мост к двум селам. Ситуация на контроле. Сообщение будет восстановлено после спада уровня воды, ориентировочно в течение пяти дней». Что касается отрезанных паводковыми водами населённых пунктах, то в них, по информации ведомства, есть необходимый запас продуктов питания и медикаментов.

Непогода в регионах и ее последствия

Весна в этом году вступать в свои права не торопится. В ряде регионов в начале недели было объявлено штормовое предупреждение. По информации Казгидромета, в период 30 марта - 1 апреля 2022 года в связи с прогнозом положительных температур воздуха и смешанных осадков в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

В ряде регионов также бушевали метели, был сильный гололед.

В связи со сложившимися погодными условиями, был создан оперативный штаб МЧС. На всех закрытых участках дорог были выставлены посты из числа сотрудников ДЧС, ДП и дорожных служб. Подготовлены и задействованы пункты обогрева, расположенные вблизи автомобильных дорог (кафе, гостиницы).

Если северные регионы боролись с метелью и ее последствиями, жители Атырау и Алматы пострадали из-за шквального ветра. Шквальный ветер буквально рвал провода, сносил крыши и заборы в Атырау, последствиями сильного ветра поделились в социальных сетях и алматинцы. Жители зафиксировали падение крупных веток и деревьев. Многие из них упали на автомобили.

В связи со сложными метеоусловиями МВД обратилось к казахстанским водителям и порекомендовали при ухудшении погодных условий не выезжать на загородные трассы, а оказавшись в пути, быть предельно внимательными и осторожными.

Спортивные успехи

Пока регионы Казахстана штормит и заметает, в казахстанском спорте звучат новые имена и ярче сияют уже действующие звезды.

На этой неделе стало известно о том, что Головкин вошел в пятерку главных звезд азиатского бокса. В ТОП-5 вошли японцы Наоя Иноуэ и Кадзуто Иока, представители Филиппин Нонито Донейр и Марк Магсайо, а также Геннадий Головкин из Казахстана.

Не отстают от старших товарищей и представители подрастающего поколения спортсменов страны. Так, юная карагандинка завоевала четыре золотых медали на чемпионате РК по настольному теннису , 16-летняя казахстанка Анастасия Городко выиграла «золото» чемпионата мира по фристайл-могулу

Казахстан также завоевал две медали на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе. Команду Казахстана представили четыре спортсменки: Алина Спирина, Дария Казакбай, Елизавета Склярова и Виолетта Казакова.На вторую ступень пьедестала сумела подняться Алина Спирина, а Дария Казакбай удостоилась бронзовой медали. Елизавета Склярова финишировала четвёртой, Виолетта Казакова - десятой.

Стало также известно о том, что казахстанская спортсменка Эльжана Таниева завоевала бронзовую медаль на турнире Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в испанском городе Марбелье

«Золотом» казахстанцев порадовал и казахстанский велогонщик Игорь Чжан, который стал обладателем золотой медали в групповой гонке среди мужчин на чемпионате Азии в столице Таджикистана Душанбе.

Лучший результат также показал спортсмен из Акмолинской области Ерназ Мусабек, который стал чемпионом мира по ММА.

Еще одним чемпионом также стал военнослужащий из Костаная Малик Байсултанов, который выиграл чемпионат Азии по джиу-джитсу, проходивший в городе Манама (Бахрейн)