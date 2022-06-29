29 Июня 2022 12:50

Задержание российского самолета в аэропорту Нур-Султана не имеет политической подоплеки - КГД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экипаж судна российской грузовой авиакомпании «Volga Dnepr Airlines» и их представители своевременно не представили таможенные документы. Об этом сообщили в Комитете госдоходов Минфина РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26.06.2022 года в 13:40 часов местного времени в Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» столицы произвело посадку воздушное судно за номером RA-82074 авиакомпании «Volga Dnepr Airlines», осуществляющее коммерческий рейс по направлению Урумчи (КНР) - Нур-Султан – Москва. Наземная служба аэропорта незамедлительно уведомила сотрудников таможенного поста «Әуежай Астана». Однако экипаж судна и их представители своевременно не представили таможенные документы, сведения для совершения таможенных операций в установленные сроки», - пояснили в КГД.

Поэтому, как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении авиакомпании возбуждено административное производство по ст.538 «Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений» Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП.

«В соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан перевозчик или иные установленные лица в течение трех часов рабочего времени таможенного органа с момента уведомления о прибытии обязаны заполнить таможенную декларацию на транспортное средство. Представители авиакомпании с нарушением согласны, ведется работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности», - уточнили в КГД.

В ведомстве отмечают, что воздушное судно будет выпущено сразу после привлечения к административной ответственности и выполнения всех таможенных операций по заполнению таможенной декларации на транспортное средство. Данное нарушение является обычным административным правонарушением в сфере таможенного администрирования и не имеет политической подоплеки.

Фото: airliners.net