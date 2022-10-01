Задержание разыскиваемой в Бурятии журналистки прокомментировали в МВД Казахстана
Пресс-служба МВД сообщила, что на Telegram-канале Есильские напевы была опубликована информация о задержании журналистки из Бурятии.
«Инициатором розыска является ОП города Улан-Удэ МВД по Республике Бурятия РФ.
Задержанная была доставлена в УП района «Сарыарка» города Астаны, где были отобраны соответствующие документы для передачи инициатору.
После разъяснений о причине явки, согласно ранее объявленной подписке РФ, она была отпущена домой. Поскольку мера пресечения при межгосударственном розыске – подписка о не выезде. Эта мера не предусматривает арест.
Также надо отметить, что в международный розыск (розыск Интерпола) Е. Балтатарова не объявлялась. А правоохранительные органы России, которые являются инициатором розыска, уже уведомлены об установлении местонахождения разыскиваемой», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК.
Фото: facebook.com/b.j.stubborn