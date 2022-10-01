Задержание разыскиваемой в Бурятии журналистки прокомментировали в МВД Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МВД РК сообщило, что 30 сентября была задержана жительница Бурятии Е. Балтатарова, которая находится в межгосударственном розыске (розыск СНГ) по статье 207 части 1 УК Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой наTelegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Пресс-служба МВД сообщила, что на Telegram-канале Есильские напевы была опубликована информация о задержании журналистки из Бурятии.

«Инициатором розыска является ОП города Улан-Удэ МВД по Республике Бурятия РФ.

Задержанная была доставлена в УП района «Сарыарка» города Астаны, где были отобраны соответствующие документы для передачи инициатору.

После разъяснений о причине явки, согласно ранее объявленной подписке РФ, она была отпущена домой. Поскольку мера пресечения при межгосударственном розыске – подписка о не выезде. Эта мера не предусматривает арест.

Также надо отметить, что в международный розыск (розыск Интерпола) Е. Балтатарова не объявлялась. А правоохранительные органы России, которые являются инициатором розыска, уже уведомлены об установлении местонахождения разыскиваемой», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК.

Фото: facebook.com/b.j.stubborn











