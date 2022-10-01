РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:59, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    Задержание разыскиваемой в Бурятии журналистки прокомментировали в МВД Казахстана

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МВД РК сообщило, что 30 сентября была задержана жительница Бурятии Е. Балтатарова, которая находится в межгосударственном розыске (розыск СНГ) по статье 207 части 1 УК Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой наTelegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    Пресс-служба МВД сообщила, что на Telegram-канале Есильские напевы была опубликована информация о задержании журналистки из Бурятии.

    «Инициатором розыска является ОП города Улан-Удэ МВД по Республике Бурятия РФ.

    Задержанная была доставлена в УП района «Сарыарка» города Астаны, где были отобраны соответствующие документы для передачи инициатору.

    После разъяснений о причине явки, согласно ранее объявленной подписке РФ, она была отпущена домой. Поскольку мера пресечения при межгосударственном розыске – подписка о не выезде. Эта мера не предусматривает арест.

    Также надо отметить, что в международный розыск (розыск Интерпола) Е. Балтатарова не объявлялась. А правоохранительные органы России, которые являются инициатором розыска, уже уведомлены об установлении местонахождения разыскиваемой», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК.


    Фото: facebook.com/b.j.stubborn




    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!