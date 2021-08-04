Задержание полицейского в Костанае прокомментировали в профильном ведомстве
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области уточнили информацию Антикоррупционной службы о задержании сотрудника полиции, который подозревается в получении взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ведомстве пояснили, что задержанный занимал должность руководителя процессингового центра.
«Оперативные мероприятия были проведены совместно с управлением собственной безопасности ДП Костанайской области. В отношении арестованного полицейского было проведено служебное расследование, он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также по результатам служебного расследования ряд должностных лиц ДП Костанайской области привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе освобождены от занимаемых должностей» , - прокомментировали в департаменте.
Как пояснили в ДП Костанайской области, борьба с коррупцией – приоритетное направление в работе ведомства. С начала года количество коррупционных преступлений и правонарушений, совершенных полицейскими, снизилось более чем на 25%.
Напомним, ранее сообщалось о том, что глава подразделения департамента полиции задержан в Костанае.
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