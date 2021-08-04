+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Задержание полицейского в Костанае прокомментировали в профильном ведомстве

4 Августа 2021 12:57
Поделиться:
Задержание полицейского в Костанае прокомментировали в профильном ведомстве

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области уточнили информацию Антикоррупционной службы о задержании сотрудника полиции, который подозревается в получении взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В столице перед пешеходными переходами появились красные шумовые полосы
Костанайских владельцев авто с тюнингованными глушителями будут штрафовать Свыше полукилограмма наркотика «скорость» изъяли у закладчика в Алматы Глава подразделения департамента полиции задержан в Костанае

В ведомстве пояснили, что задержанный занимал должность руководителя процессингового центра.

«Оперативные мероприятия были проведены совместно с управлением собственной безопасности ДП Костанайской области. В отношении арестованного полицейского было проведено служебное расследование, он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также по результатам служебного расследования ряд должностных лиц ДП Костанайской области привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе освобождены от занимаемых должностей» , - прокомментировали в департаменте.

Как пояснили в ДП Костанайской области, борьба с коррупцией – приоритетное направление в работе ведомства. С начала года количество коррупционных преступлений и правонарушений, совершенных полицейскими, снизилось более чем на 25%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава подразделения департамента полиции задержан в Костанае.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Коррупция   #Борьба с коррупцией  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
В столице перед пешеходными переходами появились красные шумовые полосы
Костанайских владельцев авто с тюнингованными глушителями будут штрафовать
Свыше полукилограмма наркотика «скорость» изъяли у закладчика в Алматы
Глава подразделения департамента полиции задержан в Костанае
Популярное
1 Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
2 Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
3 Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
4 19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
5 26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
6 Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Читайте также
О жаре и грозе предупредили казахстанцев
Два сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осуждены в Туркестанской области
Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив