Задержание ОПГ по незаконной выдаче прав прокомментировали в Правительстве для граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В госкорпорации «Правительство для граждан» заявили, что управление собственной безопасности департамента полиции по Актюбинской области задержало работников ТОО «U-Study», а не сотрудников спецЦОНа, передает МИА «Казинформ».

19 августа в спецЦОНе Актобе управление собственной безопасности департамента полиции по Актюбинской области задержало подозреваемых в незаконной выдаче водительских прав гражданам. Участниками ОПГ из числа сотрудников спецЦОНа осуществлялся беспрепятственный вход на экзамен определенным клиентам с техническими устройствами, без наружного досмотра металлоискателем.

«Обслуживанием биометрической системы, которая используется при сдаче теоретического экзамена, занимается ТОО «U-Study». По действующему алгоритму работники ТОО «U-Study» также проводят наружный досмотр и осуществляют проход кандидатов в зал», – отметил управляющий директор госкорпорации Нариман Дюсекеев.

Управление собственной безопасности департамента полиции по Актюбинской области задержало работников ТОО «U-Study», а не сотрудников спецЦОНа.

За I полугодие 2022 года департамент внутренней безопасности госкорпорации выявил более 200 правонарушений. В основном это были попытки использования технических средств при сдаче экзамена на права. Использовались скрытая камера и мини-наушники по которым экзаменуемый получал правильные ответы от своих «помощников».