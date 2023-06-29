Задержание Никиты Кислицына в РК: будет ли передан россиянин США или РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов подтвердил задержание гражданина России Никиты Кислицына по запросу Соединенных Штатов Америки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это буквально случилось на днях. Да, был запрос американской юрисдикции. Через базу данных, через Интерпол выставляется красный флажок, он был задержан», - сообщил он журналистам в кулуарах заседания Сената Парламента РК.

По его словам, теперь в страну, которая направила запрос на задержание, будет направлен ответный запрос с вопросом о деталях обвинения и фабулы дела.

«Потом мы анализируем, является ли данное правонарушение преступлением у нас. Будет тщательное изучение этого дела. Потом только мы будем принимать дело относительно выдачи или невыдачи», - пояснил заместитель Генпрокурора.

Он отметил, что принятие решения может затянуться в случае, если задержанный подаст заявление на убежище.

Вместе с тем Улан Байжанов прокомментировал запрос Российской Федерации.

«Если Москва хочет просто его вернуть любым способом, чтобы он не попал в руки (США -прим.ред.), то они тоже должны доказать, что он совершил. Если он, гражданин России, изъявит желание туда возвращаться, будем комплексно принимать решение. Я не могу пока заведомо вам озвучивать то решение, к которому мы придем», - заключил он.

Ранее российские СМИ сообщали, что глава департамента компании-разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никита Кислицин объявлен в розыск. В Тверском районном суде Москвы проинформировали, что он заочно арестован. Из картотеки Мосгорсуда следует, что он подозревается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст. 272 УК РФ).