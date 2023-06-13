Задержание казахстанца в Таиланде прокомментировали в МИД
«Некоторые СМИ, не перепроверяя информацию, начали ее выдавать со ссылкой на источники. Мы запросили информацию, тайские власти подтвердили. В настоящее время личность установлена. Он действительно является гражданином Казахстана. Полиция Таиланда поместила его под арест на 45 суток. На сегодня данному гражданину предъявлены обвинения в нарушении визового режима за пребывание на 4 дня больше в стране. Иная официальная информация не поступала», - сообщил Айбек Смадияров на встрече с журналистами в Астане.
Он подчеркнул, что посольство Казахстана в Таиланде держит этот вопрос на контроле и находится на постоянной связи с правоохранительными органами Таиланда.
Ранее СМИ сообщали, что полиция Таиланда задержала в аэропорту Пхукета гражданина Казахстана, который подозревается в нападении на россиянина.