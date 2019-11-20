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вчера 22:33
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Задержание главврача горбольницы Шымкента прокомментировали в МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задержание главного врача городской клинической больницы №1 города Шымкента Абылая Донбая прокомментировал заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Детали вы сами знаете. Объяснить не могу – закон запрещает раскрывать детали уголовного дела. Но могу сказать, что мера пресечения избрана в соответствии с расследуемым нами уголовным делом по факту незаконной трансплантации органов», - прокомментировал Рашид Жакупов журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.
Он уточнил, что в отношении главврача применена мера задержания.
Также он ответил на вопрос журналистов о том, могут ли Абылая Донбая выпустить для проведения операций. По словам замминистра, такие ходатайства могут быть рассмотрены в процессе уголовного судопроизводства.
Ранее стало известно о задержании следственным департаментом МВД 18 ноября главного врача городской клинической больницы №1 Шымкента.
Ему инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.264 (участие в транснациональной преступной группе) и ч. 3 ст.116 (незаконное изъятие органов человека) УК РК».
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