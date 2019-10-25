Задержание диверсанта и противодронное оружие показали в Алматинском гарнизоне

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автоматные очереди, взрывы гранат, работа разведывательных подразделений, дрон-разведчик – так прошли учебно-методические сборы в Силах воздушной обороны Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В Алматинском региональном гарнизоне завершились учебно-методические сборы с должностными лицами и начальниками службы войск воинских частей и учреждений Сил воздушной обороны. Сборы проходили под руководством заместителя начальника главного штаба управления главнокомандующего СВО подполковника Бахтияра Баймагамбетова. Вопросы противодиверсионной безопасности курировал старший офицер службы войск Главного управления военной полиции ВС РК подполковник Николай Жуков.





Цель сборов - теоретическое обучение и практическая демонстрация действий личного состава суточного наряда и дежурных подразделений при нападении на объекты воинских частей и учреждений, а также несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие на практике продемонстрировали действия дежурных служб воинской части. Группа быстрого реагирования отработала задержание условного диверсанта, проникшего на территорию части. Личный состав караула продемонстрировал отлаженную работу технических средств охраны и дежурных служб воинской части по пресечению попыток незаконного проникновения на территорию военного объекта. Детально рассматривались вопросы повышения противодиверсионной защищенности военных объектов.

Участников сборов ознакомили с образцами современных технических средств охраны, систем видеонаблюдения и сигнализации. Впервые было продемонстрировано гладкоствольное (помповое, орнитологическое) оружие и прототип противодронного ружья. Образец изготовлен профессорско-преподавательским составом и курсантами Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Данные сборы актуальны в условиях, когда учащаются случаи несанкционированных полетов беспилотников над военными объектами. При этом владельцев предупреждают, что использование дрона для полетов и съемок должно быть согласовано, иначе – влечет административный штраф.











