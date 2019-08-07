Задержание Алмазбека Атамбаева: проводится спецоперация

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Спецоперация по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева проводится силами специального назначения Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялась. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями. В настоящее время операция по задержанию продолжается», - сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Ранее сообщалось, что в доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш произошла стрельба.

Как сообщает Кабар со ссылкой на пресс-службу Минздрава КР, на место происшествия Кой-Таш выехали 5 бригад Чуйской области и дополнительно 3 бригады из города Бишкека.

«Для приема пострадавших готовы врачи Чуйской областной больницы, Национального госпиталя, Бишкекского научно исследовательского центра травматологии и ортопедии. Всеми необходимыми лекарственными средствами, препаратами крови и изделиями медназначения обеспечены», - говорится в сообщении.

Отметим, ранее была создана специальная депутатская комиссия по изучению обвинений в отношении А. Атамбаева, озвученных депутатами. По итогам ее работы решено предъявить обвинения Атамбаеву по 6 эпизодам.

Однако Генеральная прокуратура, давая юридическую оценку работе комиссии, оставила лишь 5 эпизодов. Так, А. Атамбаева подозревают в незаконной трансформации и приобретении земельного участка в селе Кой-Таш, незаконном освобождении так называемого «вора в законе» А. Батукаева, эпизод с фиктивной продажей здания «Форум» Субихи Пархати, коррупционные деяния при реконструкции ТЭЦ г. Бишкека и закупки угля на ТЭЦ Бишкека.

А. Атамбаеву уже трижды вручили повестку на допрос в МВД по делу по освобождению лидера ОПГ А. Батукаева. Однако он их проигнорировал.

27 июня т.г. Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.