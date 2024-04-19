Задержаны руководители «Алматы Су» и Управления предпринимательства Кызылординской области

В рамках проекта «Бизнеске жол» с начала текущего года разрешено 43 проблемных кейса, защищены права 5 тыс. предпринимателей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционное ведомство.

Кроме того, на особом контроле Агентства находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, в том числе с применением уголовно-правовых мер.

Так, департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ «Алматы Су». Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок.

Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.

В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

Следствие по указанным делам продолжается.

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