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    09:31, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Задержаны руководители «Алматы Су» и Управления предпринимательства Кызылординской области

    уголовное дело
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В рамках проекта «Бизнеске жол» с начала текущего года разрешено 43 проблемных кейса, защищены права 5 тыс. предпринимателей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционное ведомство.

    Кроме того, на особом контроле Агентства находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, в том числе с применением уголовно-правовых мер.

    Так, департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ «Алматы Су». Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок.

    Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.

    В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

    Следствие по указанным делам продолжается.

    Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования УПК РК Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан), иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. 

     

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Закон и право Суды Антикор
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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