Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска

— 14 июля этого года Комитетом национальной безопасности совместно с департаментом полиции г. Алматы проведена операция по задержанию двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя г. Усть-Каменогорска в мае 2025 года, — говорится в сообщении КНБ.

Указанные лица с июня 2025 года находились в розыске.

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они водворены в ИВС.

Также решается вопрос привлечения к уголовной ответственности алматинца, который умышленно укрывал разыскиваемых лиц.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 432 Уголовного кодекса за сокрытие преступления и преступников предусмотрена ответственность.