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    10:48, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска

    Задержали двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска в мае 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

    Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска
    Фото: кадр из видео

    — 14 июля этого года Комитетом национальной безопасности совместно с департаментом полиции г. Алматы проведена операция по задержанию двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя г. Усть-Каменогорска в мае 2025 года, — говорится в сообщении КНБ.

    Указанные лица с июня 2025 года находились в розыске.

    В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они водворены в ИВС.

    Также решается вопрос привлечения к уголовной ответственности алматинца, который умышленно укрывал разыскиваемых лиц.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 432 Уголовного кодекса за сокрытие преступления и преступников предусмотрена ответственность.

    Теги:
    Регионы КНБ Убийство Усть-Каменогорск Задержания
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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