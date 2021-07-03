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Задержана замруководителя управления образования Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Июля 2021, 14:37
Задержана замруководителя управления образования Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау сотрудники департамента по противодействию коррупции задержали заместителя руководителя управления образования региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Она подозревается в хищении бюджетных средств путём начисления заработной платы не работавшим в управлении людям, завышении сумм командировочных расходов, перечисление денег на счета за фактически не проведенные образовательные мероприятия.

«Гражданка К. задержана и помещена в изолятор временного содержания управления полиции города Атырау. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.


Атырауская область   Образование   Коррупция  
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