Задержана замруководителя управления образования Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау сотрудники департамента по противодействию коррупции задержали заместителя руководителя управления образования региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Она подозревается в хищении бюджетных средств путём начисления заработной платы не работавшим в управлении людям, завышении сумм командировочных расходов, перечисление денег на счета за фактически не проведенные образовательные мероприятия.

«Гражданка К. задержана и помещена в изолятор временного содержания управления полиции города Атырау. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.