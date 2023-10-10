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    14:55, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Задержана транснациональная группировка, вымогавшая деньги у бизнесменов на кыргызско-казахстанской границе

    группировки
    Фото: пресс-центр ГКНБ КР

    В Кыргызстане задержаны родственники членов ОПГ, занимавшиеся вымогательством и взиманием денег у предпринимателей на границе Кыргызстана и Казахстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-центра ГКНБ КР, транснациональная преступная группировка на контрольно-пропускных пунктахна кыргызско-казахстанской границе в целях незаконного обогащения организовала устойчивую преступную схему по вымогательству и взиманию денежных средств с частных предпринимателей, работающих в КР.

    В рамках уголовного дела по статье 231 «Экономическая контрабанда» УК КР задержаны граждане Кыргызской Республики М.О.Р. и С.у.Т.

    ГКНБ КР
    Фото: пресс-служба ГКНБ КР
    ГКНБ КР
    Фото: пресс-служба ГКНБ КР

    Ведомством продолжаются активные оперативно-следственные мероприятия по установлению отдельных высокопоставленных и должностных лиц, причастных к данной преступной схеме.

    кыргызстан
    Фото: ГКНБ КР

     

    Теги:
    Борьба с преступностью Кыргызстан Граница
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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