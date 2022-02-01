Задержана семейная пара разыскиваемая за создание финансовой пирамиды

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области задержаны супруги Кизбаев Е. и Умирбаева Ж., разыскиваемые за создание финансовой пирамиды, действовавшей под видом потребительского кооператива «Елимай 2019», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

В отношении них по статье 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан расследуются уголовные дела в Алматинской области и в других регионах РК по факту создания и финансовой пирамиды ПК «Елимай 2019» и руководства ею. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Алматинской области.

В настоящее время в орган предварительного следствия обратилось уже более 125-ти пострадавших лиц. Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше, в этой связи Департамент экономических расследований по Алматинской области просит пострадавших граждан обратиться по адресу: п. Отеген-батыр ул. Батталханова, дом 11 «А» или связаться по телефону доверия: +7 (727) 251-71-06.