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Задержана преступная группа из работников энергетических компаний Мангистауской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Ноября 2020, 10:16
Задержана преступная группа из работников энергетических компаний Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Должностные лица коммунальных предприятий Мангистауской области обвиняются в совершении ряда уголовных правонарушений с ущербом в более 500 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело в отношении членов преступной группы в составе руководителей и должностных лиц ряда энергетических предприятий Мангистауской области.

Следствием установлено, что члены ОПГ в период с марта по октябрь прошлого года используя лиц, обладающих специальными знаниями в области энергетики, на доучетных шинах производили закорачивание напряженческих и токовых цепей учета в подстанциях в Мунайлинском районе и Жанаозене. Пособнические действия оказывал директор ГКП «Мангистауэнерго».

В отношении сотрудников ТОО «МАЭК-Казатомпром», ГКП «Мангистауэнерго», ГКП «Өзенэнергосервис» и других лиц заведено дело по 7-ми статьям Уголовного кодекса РК и направлено в суд (создание и участие в ОПГ (ст.262 ч.1,2,3 УК РК), вымогательство (ст.194 ч.4 п.1,2 УК РК), рейдерство (ст.249 ч.3 п.1) УК РК), уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ст.245 ч.3 УК РК), хищения бюджетных средств в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.1,2) УК РК), легализация имущества, добытого преступным путем (ст.218 ч.3 УК РК) и злоупотребления должностными полномочиями (ст.361 ч.4 п.1,3) УК РК). Всего обвиняются 9 лиц.

Общая сумма ущерба, причиненного членами ОПГ, составила более 500 млн тенге. В целях возмещения ущерба наложены аресты на имущества подозреваемых и их банковские счета на сумму более 110 млн тенге.

Борьба с преступностью   Коррупция   Происшествия   Мангистауская область   Регионы Казахстана  
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