Задержана группа лиц, занимавшаяся реализацией угнанных машин из РФ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Группа лиц в Акмолинской области занималась постановкой на учет и реализацией транспортных средств криминального происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК.

Региональным Департаментом АФМ изобличена деятельность граждан, осуществлявших незаконный ввоз в Казахстан из Российской Федерации в период времени 2020-2021 годы автотранспортных средств криминального происхождения.

Установлено, что группа лиц по предварительному сговору, приобретала на территории Российской Федерации транспортные средства, находящиеся в розыске. В последующем изготавливали на них поддельные документы, на основании которых без фактического пересечения границы производили регистрацию на территории Казахстана, после регистрации и получения правоустанавливающих документов, получая ГРНЗ, пересекали границу и завозили в РК для последующей реализации добросовестным покупателям.

Приговором суда трое граждан осуждены к 8, 7 и 6 годам лишения свободы (не вступил в законную силу).