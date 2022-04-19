РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:12, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Задержана группа лиц по подозрению в шпионаже и госизмене – КНБ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности РК по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, передает МИА «Казинформ».

    «Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства. Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.175 (государственная измена), ст.176 (шпионаж) и ч.3 ст. 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) УК РК. Следственном судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщила пресс-служба КНБ РК.

    Как отметили в ведомстве, уголовные дела имеют гриф «Секретно», иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал КНБ Главная Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!