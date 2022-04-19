Задержана группа лиц по подозрению в шпионаже и госизмене – КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности РК по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, передает МИА «Казинформ».

«Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства. Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.175 (государственная измена), ст.176 (шпионаж) и ч.3 ст. 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) УК РК. Следственном судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщила пресс-служба КНБ РК.

Как отметили в ведомстве, уголовные дела имеют гриф «Секретно», иная информация в интересах следствия не разглашается.