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Задержана группа автоугонщиков в Актобе

6 Ноября 2019 22:47
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Задержана группа автоугонщиков в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полицией задержана группа лиц, промышлявших угонами автомашин в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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«Двое парней среди ночи угоняли автомашины российского производства, которые стояли во дворах многоэтажных домов Актобе. Затем эти машины они перепродавали в Западно-Казахстанской области», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

На сегодняшний день доказана причастность группы к 6 подобным кражам автомашин.

По всем фактам проводятся досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладением автомобилем». Подозреваемые водворены в ИВС.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Силовые структуры,
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Автор:

Самал Ендибаева

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