Задержан житель Актобе, занимавший сбытом наркотиков в особо крупном размере

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По аналитическим материалам Агентства РК по финмониторингу за 2022 год в Казахстане изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 млрд тенге и свыше 27 тысяч покупателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование по фактам хранения и сбыта в особо крупном размере наркотических средств и психотропных веществ проводится департаментом АФМ по Актюбинской области совместно с областной прокуратурой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с использованием инструментов глубокой аналитики, установлен житель города Актобе, занимающийся сбытом различных видов наркотиков в особо крупных размерах, в том числе синтетических.

После проведения необходимых следственных действий он был задержан с поличным, а по местам его проживания были проведены обыски, где обнаружены и изъяты синтетический наркотик Alfa-PVP; кокаин и наркотические средства каннобиноидной группы.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

«Уважаемые граждане! Убедительно просим обратить внимание на поведение вашего ребенка, цели денежных трат и круг его общения, а также проводить беседы о вреде наркотических средств», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.