Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Алматы, при координации прокуратуры города Алматы, в ходе проведения масштабных мероприятий за реализацию фиктивных паспортов вакцинации задержаны заведующий поликлиникой города Алматы, его подчиненные и посредники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Антикоррупционной службы города Алматы в Instagram.
Они подозреваются в том, что в период всемирной пандемии, а также установленного карантинного режима с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, на территории города Алматы за денежное вознаграждение изготовили и реализовали более 100 фиктивных паспортов вакцинации, т.е. внесли заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцины и электронном модуле «Вакцинация» Министерства здравоохранения РК, на основании которых на портале электронного Правительства «egov.kz» сформированы фиктивные электронные паспорта вакцинации против коронавирусной инфекции «COVID-19».
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.
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