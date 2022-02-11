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Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
11 Февраля 2022 18:46
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержан заместитель руководителя областного управления здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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В Атырау департаментом экономических расследований задержан заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нуркуат Нудин. Этот факт подтвердили в пресс-службе ведомства.
В областном управлении здравоохранения он приступил к работе с 1 апреля 2021 года. Курировал в управлении финансы. Но, по информации пресс-службы, задержание не связано с медицинским ведомством. Известно, что ранее он работал заместителем руководителя областного управления строительства. Ему инкриминируется статься УК РК, предусматривающая наказание за присвоение или растрату временного чужого имущества.
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