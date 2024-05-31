Задержан замруководителя СпецЦОНа Алматы, подозреваемый в мошенничестве

Антикоррупционной службой по г. Алматы проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Специализированного отдела №1 по обслуживанию населения филиала НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан», передает агентство Kazinform со ссылкой на антикоррупционное ведомство.

Он подозревается в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.