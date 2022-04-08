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Задержан замначальника департамента полиции Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
8 Апреля 2022, 10:45
Задержан замначальника департамента полиции Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Заместителя начальника департамента полиции задержали в Павлодарской области по подозрению в хищении бюджетных средств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД подтверждает, что в рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве в противодействии коррупции в собственных рядах совместно с антикоррупционной службой задержан заместитель начальника областного департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Казахстана.

По данным ведомства, создана совместная следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по статье 189 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«Иная информация в интересах следствия не разглашается», - резюмировал источник.

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