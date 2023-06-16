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Задержан замакима Павлодара - Антикор

Редактор:  
Артем Волков
16 Июня 2023, 15:02
Задержан замакима Павлодара - Антикор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 июня Антикоррупционной службой в рамках принимаемых мер по защите бизнеса задержан заместитель акима Павлодара Калиякбаров А.С, передает МИА «Казинформ».

Он подозревается в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

После получения денег Калиякбаров А.С. задержан с поличным и водворен в ИВС УП Павлодара.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», - напомнили в ведомстве.
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