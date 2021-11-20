Задержан закладчик «синтетики» в подъезде жилого дома в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАХИНФОРМ – В Нур-Султане задержан закладчик наркотиков в подъезде жилого дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

Один из жителей дома по проспекту Достық сообщил оперуполномоченному столичной полиции Ершату Каменову о том, что в подъезде ходят подозрительные лица и предположительно закладывают наркотики. Полицейский оперативно отреагировал на сообщение и прибыл на место. Им, 20 ноября в 00:33 в подъезде был задержан подозреваемый с поличным, при попытке оставить тайник. О задержании полицейский сообщил на пульт «102». Свидетелями задержания были жители города, которые сняли подозреваемого на камеру сотового телефона. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При проведении досмотра у задержанного был изъят сверток с наркотиками синтетического происхождения. Также полицейскими найдены два тайника с наркотиками. В настоящее время в отношении 27-летнего жителя Нур-Султана проводится досудебное расследование.

Руководство столичного Департамента полиции выражает благодарность неравнодушным жителям за активную гражданскую позицию и оказание помощи в задержании подозреваемого.

«Если Вам стали известны факты хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, а также лиц к ним причастных, Вы можете сообщить на телефоны доверия Управления по противодействию наркопреступности ДП г. Нур-Султана, круглосуточно 32-22-22 или 102.

Анонимность и конфиденциальность гарантирована», - говорится в сообщении столичного ДП.