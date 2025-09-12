Задержан за посты в Telegram: жителю Костанайской области грозит уголовное дело

В Костанайской области сотрудники полиции и КНБ при содействии прокуратуры задержали 42-летнего жителя района Б. Майлина. Он подозревается в распространении в мессенджере «Телеграм» материалов, содержащих пропаганду исключительности и превосходства граждан по признаку их отношения к религии.

По данным управления по противодействию экстремизму департамента полиции, мужчина придерживался радикальных взглядов, противоречащих принципам толерантности и взаимного уважения.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». На время следствия он водворён в следственный изолятор.

