РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:38, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Задержан за посты в Telegram: жителю Костанайской области грозит уголовное дело

    В Костанайской области задержан 42-летний мужчина, который через мессенджер Telegram распространял материалы с пропагандой религиозного превосходства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Задержан за посты в Telegram: жителю Костанайской области грозит уголовное дело
    Фото: ДП Костанайской области

    В Костанайской области сотрудники полиции и КНБ при содействии прокуратуры задержали 42-летнего жителя района Б. Майлина. Он подозревается в распространении в мессенджере «Телеграм» материалов, содержащих пропаганду исключительности и превосходства граждан по признаку их отношения к религии.

    По данным управления по противодействию экстремизму департамента полиции, мужчина придерживался радикальных взглядов, противоречащих принципам толерантности и взаимного уважения.

    В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». На время следствия он водворён в следственный изолятор.

    Ранее публикация в сети обернулась арестом для карагандинки.

    Теги:
    Соцсети Регионы Казахстана Религия Костанайская область Уголовное дело Социальные сети
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают