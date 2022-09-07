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    16:42, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Задержан за мошенничество с автомобилями житель Караганды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Караганды, подозреваемый в мошенничестве с автомобилями, задержан столичными полицейскими в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный департамент полиции.

    «С января текущего года 25-летний молодой человек скрывался от правосудия и разыскивался за совершение мошенничества. Установлено, что в период времени с июня по октябрь месяц 2021 года жительница Караганды передала подозреваемому с условием последующего выкупа три автомобиля марки «Мерседес», «Киа Рио» и «БМВ Х5». Некоторое время «покупатель» исправно производил оплату, но через некоторое время исчез, сотовый телефон отключил. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый за это время успел реализовать все автомобили третьим лицам», - сообщили в ведомстве.

    Потерпевшая, не дождавшись оплаты, обратилась в правоохранительные органы. Узнав, что в отношении него по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемый с января 2022 года скрывался от полиции.

    Нанесенный им ущерб составил порядка 29 млн тенге.

    В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения двух автомобилей.

    Подозреваемый арестован и находится под стражей.

    Проводится расследование по статье 190 ч.4 УК РК (Мошенничество). Санкция за данное преступление предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

    Проверяется его причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории столицы.


    Теги:
    Общество Мошенничество Борьба с преступностью Транспорт Астана Правоохранительные органы
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