Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Кызылординская область
Задержан за хранение экстремистских материалов житель Кызылординской области
26 Августа 2022 23:05

Задержан за хранение экстремистских материалов житель Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию экстремизма департамента полиции Кызылординской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хранения жителем области материалов религиозного содержания, запрещенных на территории Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Задержанный, 30-летний житель Казалинского района, оказался приверженцем деструктивного религиозного течения. По месту жительства изъяты книги и записи экстремистской направленности. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношение него начато досудебное расследование по части 1 ст. 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».



Новости по теме
Основателей очередной финпирамиды задержала полиция Алматы
«Заминировал» жилой дом в Павлодаре из-за ссоры с девушкой
Количество укусов клещей в Кызылординской области выросло в четыре раза
Читайте также
Цифровую карту семьи внедрили в Карагандинской области
Туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю
Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков
Число женщин-предпринимателей растет в Казахстане
Создано 11 696 производственных советов по безопасности и охране труда в РК
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Атырауская и Западно-Казахстанская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане
Мошенники пытались похитить более 35 млн тенге с помощью интернет-банкинга
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив