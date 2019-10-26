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Задержан водитель, сбивший насмерть женщину в Алматы

26 Октября 2019 18:10
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Задержан водитель, сбивший насмерть женщину в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водитель, сбивший насмерть женщину, взят под стражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

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«Под колеса автомобиля марки «Мерседес» попала гр. Н., 1963 года рождения, которая пересекла улицу Жанкожа батыра в микрорайоне Шанырак на запад в не установленном месте. В результате наезда пешеход скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Данный факт в настоящее время расследуется Следственным Управлением ДП города Алматы по ст. 345 ч. 3 УК РК. Водитель авто, гр. С., 1995 года рождения, водворен в изолятор временного содержания. По уголовному делу назначены соответствующие экспертные исследования.

Напомним, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в начале восьмого утра в Алатауском районе Алматы.

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Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия, Силовые структуры,
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