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Задержан водитель, сбивший двух девушек в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25-летний житель Алматинской области Ермек Нәсіл, скрывшийся с места ДТП на автомобиле BMW задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Водитель находится под следствием.
«2-го октября подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания. Между тем, по данным управления дознания ДВД города Алматы, в настоящее время гражданин Нәсіл привлечен к уголовной ответственности сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК: ст. 345 ч.2 УК РК и ст.347 ч.1 УК РК. Досудебное расследование продолжается. «Нарушение правил дорожного движения и оставление места дорожно-транспортного происшествия», - сказал начальник отдела розыска местной полицейской службы ДВД города Алматы Ерик Насырбеков.
Ранее сообщалось, что полиция установила личность водителя, совершившего наезд на девушек.
Напомним, 26 сентября в 08:40 часов водитель неустановленного автомобиля, следуя по проспекту Райымбека, допустил наезд на двух девушек, а после скрылся. В ходе розыска в тот же день была обнаружена автомашина марки «BMW 525І» с признаками ДТП в районе одного из домов 5-го микрорайона.
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