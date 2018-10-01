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Задержан водитель, сбивший двух девушек в Алматы

4 Октября 2018 15:14 236
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Задержан водитель, сбивший двух девушек в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25-летний житель Алматинской области Ермек Нәсіл, скрывшийся с места ДТП на автомобиле BMW задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Водитель находится под следствием.

«2-го октября подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания. Между тем, по данным управления дознания ДВД города Алматы, в настоящее время гражданин Нәсіл привлечен к уголовной ответственности сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК: ст. 345 ч.2 УК РК и ст.347 ч.1 УК РК. Досудебное расследование продолжается. «Нарушение правил дорожного движения и оставление места дорожно-транспортного происшествия», - сказал начальник отдела розыска местной полицейской службы ДВД города Алматы Ерик Насырбеков.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность водителя, совершившего наезд на девушек.

Напомним, 26 сентября в 08:40 часов водитель неустановленного автомобиля, следуя по проспекту Райымбека, допустил наезд на двух девушек, а после скрылся. В ходе розыска в тот же день была обнаружена автомашина марки «BMW 525І» с признаками ДТП в районе одного из домов 5-го микрорайона.

 

 

 

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Ключевые слова: МВД РК, Силовые структуры, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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