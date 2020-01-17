Задержан водитель автобуса в состоянии наркотического опьянения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ​В Алматы во время ОПМ «Автобус» задержан водитель в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» с 15 по 17 января текущего года.

«Увеличена плотность нарядов на автодорогах, в ночное время суток усилены наряды патрульной полиции. Мобильные группы из числа представителей общественности, инспекции транспортного контроля и органов государственных доходов направлены на выявление нелегальных перевозчиков пассажиров, в том числе такси на маршрутах, конечных остановках, на стихийных стоянках.

Для отработки также привлечены сотрудники миграционной службы направленные на выявление незаконных мигрантов и перевозчиков осуществляющих свою деятельность без регистрации», - сообщили в департаменте полиции Алматы.

Полицейскими принимаются меры по запрещению эксплуатации незаконно переоборудованных автобусов, а также автобусов (такси) техническое состояние и конструкция которых не соответствует установленным требованиям безопасности дорожного движения с составлением административных протоколов и изъятием государственных регистрационных номерных знаков.

В период мероприятия активизирована работа по выявлению грубых нарушений ПДД, при этом особое внимание уделяется вопросам соблюдения скоростного режима, правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, пользования ремнями безопасности и телефонами.

«За вчерашний день на дорогах выявлено инспекторами патрульной полиции 125 нарушений правил дорожного движения. По статье 334 КоАП РК эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах привлечено 54 правонарушителя, по статье 571 ​ ч.2 за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом привлечено 3 правонарушителей, по статье 590 ч.7 за управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения привлечено 3 правонарушителей», - проинформировали в полиции.

Сегодня во время дежурства водитель Каскеленского автопарка был остановлен сотрудниками полка патрульной полиции и доставлен в медицинское учреждение, где подтвердилось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения, вызванное употреблением каннабиноидов.

«Также, ряд водителей общественного транспорта привлечены к ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, управлением транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления, за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов»,​ - отметил заместитель начальника местной полицейской службы Ерик Насырбеков.