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Задержан водитель автобуса в состоянии наркотического опьянения в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы во время ОПМ «Автобус» задержан водитель в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» с 15 по 17 января текущего года.
«Увеличена плотность нарядов на автодорогах, в ночное время суток усилены наряды патрульной полиции. Мобильные группы из числа представителей общественности, инспекции транспортного контроля и органов государственных доходов направлены на выявление нелегальных перевозчиков пассажиров, в том числе такси на маршрутах, конечных остановках, на стихийных стоянках.
Для отработки также привлечены сотрудники миграционной службы направленные на выявление незаконных мигрантов и перевозчиков осуществляющих свою деятельность без регистрации», - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Полицейскими принимаются меры по запрещению эксплуатации незаконно переоборудованных автобусов, а также автобусов (такси) техническое состояние и конструкция которых не соответствует установленным требованиям безопасности дорожного движения с составлением административных протоколов и изъятием государственных регистрационных номерных знаков.
В период мероприятия активизирована работа по выявлению грубых нарушений ПДД, при этом особое внимание уделяется вопросам соблюдения скоростного режима, правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, пользования ремнями безопасности и телефонами.
«За вчерашний день на дорогах выявлено инспекторами патрульной полиции 125 нарушений правил дорожного движения. По статье 334 КоАП РК эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах привлечено 54 правонарушителя, по статье 571 ч.2 за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом привлечено 3 правонарушителей, по статье 590 ч.7 за управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения привлечено 3 правонарушителей», - проинформировали в полиции.
Сегодня во время дежурства водитель Каскеленского автопарка был остановлен сотрудниками полка патрульной полиции и доставлен в медицинское учреждение, где подтвердилось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения, вызванное употреблением каннабиноидов.
«Также, ряд водителей общественного транспорта привлечены к ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, управлением транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления, за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов», - отметил заместитель начальника местной полицейской службы Ерик Насырбеков.
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