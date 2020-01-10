Задержан угнавший автомобили за 4 и 8 млн тенге житель Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержан угонщик дорогих авто: подозреваемый под видом покупателя входил в доверие потерпевших и угонял принадлежащие им автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, преступления были зарегистрированы в сентябре и ноябре 2019 года. Как следует из заявлений жителей областного центра, неизвестный молодой человек под видом покупателя угнал их автомашины. В обоих случаях добычей угонщика становились автомобили марки «Тойота Камри», а ущербы владельцы оценивали в 4 млн и 8 млн тенге.

«В ходе разбирательства полицейские установили, что подозреваемый находил объявления о продаже автомашин на популярных рекламных сайтах, а затем созванивался с владельцами. На встрече после осмотра внешнего вида авто задержанный просил прокатиться, а получив согласие, скрывался в неизвестном направлении. Установление личности задержанного затрудняло то, что мужчина, как правило, представлялся чужим именем и не показывал документы», - отметили в ведомстве.

Как оказалось, автомобили злоумышленник угонял, чтобы просто покататься: похищенные авто полицейские нашли в городе и вернули законным владельцам. В течение нескольких месяцев оперативники проводили специальные мероприятия, чтобы установить и задержать угонщика.

«Принятыми мерами в январе подозреваемый был задержан в Кокшетау. Им оказался 34-летний житель областного центра, не имеющий постоянного места работы. По фактам угонов проводится досудебное расследование по ст. 200 УК РК (угон), задержанный водворен в изолятор временного содержания», - резюмировали полицейские.