Задержан третий врач по делу о «младенце в холодильнике» в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау по громкому делу о помещении живого новорожденного в холодильную камеру задержан третий врач, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Атырауский следственный суд санкционировал задержание на два месяца одного из врачей перинатального центра. Такую санкцию суд выдал в рамках расследуемого сотрудниками Департамента по противодействию коррупции уголовного дела об убийстве новорожденного в перинатальном центре. По версии следствия живым помещенного в холодильник», - проинформировали в пресс-службе областного суда.
Задержанная врач-гинеколог стала третьим фигурантом уголовного дела. До этого были арестованы главный врач перинатального центра и гинеколог.
Как мы ранее сообщали, руководитель и врач перинатального центра Атырауской области подозреваются в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру.
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