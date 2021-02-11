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Задержан судья Верховного Суда

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Февраля 2021, 17:24
Задержан судья Верховного Суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан и Служба внутренней безопасности Верховного Суда Республики Казахстан в течение определенного времени проводили совместные мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Верховного Суда.

«В результате, 11 февраля т.г. в г.Нур-Султан задержан с поличным судья Верховного Суда при получении крупной суммы денежных средств. Деньги передавались за оказанное им в бытность работы в Высшем Судебном Совете РК содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в г.Туркестан задержан судья районного суда, передавший денежные средства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщила пресс-служба Верховного Суда.


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