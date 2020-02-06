Задержан студент колледжа в ЗКО, продававший наркотики через Интернет

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В городе Уральске наркополицейскими задержан студент колледжа по подозрению в хранении наркотических средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В ходе обыска по месту жительства у него обнаружены расфасованные наркотики – гашиш и синтетический наркотик «Альфа ПВП». Кроме наркотических веществ, у задержанного изъяты несколько сотовых телефонов, банковские карты, электронные весы и упаковочный материал.

Как стало известно в ходе следствия, 19-летний житель Уральска организовал сбыт наркотиков через популярный мессенджер. Наркотики для продажи он заказывал посредством Интернета и получал бесконтактным способом. После этого расфасовывал у себя в квартире и распространял через «закладки».

Все адреса, геометки и фото зафиксированы в телефонах задержанного. Всего установлено около 50 тайников, заложенных за последние 2 месяца в двух городах – Уральске и Актобе.

Начато досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Устанавливаются лица, которые выполняли функции закладчиков, проводятся следственно-оперативные мероприятия по закреплению доказательной базы и для предъявления нового обвинения по части 4 ст. 297 УК РК (сбыт наркотиков посредством использования электронных информационных ресурсов).

Напомним, 11 января вступили в силу изменения уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за сбыт наркотиков с использованием электронных информационных ресурсов, которые наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.