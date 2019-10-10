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Задержан совершивший побег из столичного психдиспансера подозреваемый в изнасиловании

10 Октября 2019 00:28
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Задержан совершивший побег из столичного психдиспансера подозреваемый в изнасиловании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержан следственно-арестованный, совершивший побег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«В 22.40 часов полицейскими Департамента полиции Нур-Султана при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан следственно-арестованный, совершивший побег 9 октября около 12.22 часов с территории Медицинского центра психических проблем здоровья, расположенного по улице Жансугурова. Задержанный водворен в следственный изолятор. Проводится проверка»,- говорится в сообщении.

Департамент полиции Нур-Султана приносит извинения за вынужденно доставленные неудобства в ходе проведения необходимых розыскных мероприятий при выездах из города.

Напомним, 9 октября около 12.22 часов по улице Жансугурова с территории психо-неврологического диспансера совершил побег следственно-арестованный (статья 120 УК РК, «Изнасилование»).

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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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