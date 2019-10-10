-
-
-
-
вчера 23:35
-
вчера 23:04
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:38
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:41
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:40
-
-
-
-
-
-
вчера 17:11
-
-
-
-
-
вчера 16:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:00
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:12
-
-
-
вчера 14:00
-
-
-
Задержан совершивший побег из столичного психдиспансера подозреваемый в изнасиловании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержан следственно-арестованный, совершивший побег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
«В 22.40 часов полицейскими Департамента полиции Нур-Султана при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан следственно-арестованный, совершивший побег 9 октября около 12.22 часов с территории Медицинского центра психических проблем здоровья, расположенного по улице Жансугурова. Задержанный водворен в следственный изолятор. Проводится проверка»,- говорится в сообщении.
Департамент полиции Нур-Султана приносит извинения за вынужденно доставленные неудобства в ходе проведения необходимых розыскных мероприятий при выездах из города.
Напомним, 9 октября около 12.22 часов по улице Жансугурова с территории психо-неврологического диспансера совершил побег следственно-арестованный (статья 120 УК РК, «Изнасилование»).
- Рабочие подрались в Алматинской области
- Дорожный патруль организовал «зеленый коридор» для роженицы в Усть-Каменогорске
- Свыше 800 человек получили юридическую помощь во фронт-офисе ДП Павлодарской области
- Строительство газопровода «Сарыарка» завершено
- Ануар Жангозин уходит с поста руководителя столичного управления образования
- Подозреваемый в изнасиловании сбежал из психдиспансера в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана