РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:07, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Задержан ряд лиц по подозрению в хищении земельного участка вуза в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Алматинской области задержан ряд лиц по подозрению в хищении имущества Казахского Национального женского педагогического университета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой по Алматинской области задержаны бывший работник Казахского Национального женского педагогического университета, руководители отдела Карасайского района по регистрации и земельному кадастру Филиала НАО «Правительство для граждан по Алматинской области» и отдела земельных отношений акимата Карасайского района по подозрению в совершении хищения, имущества Университета в виде земельного участка площадью 9,0 га, расположенного в поселке Кемертоған, имевшего место в 2018 году», - сообщили в ведомстве.

    Земельный участок университета незаконно сегментирован на ряд участков и оформлен на аффилированных к задержанным лицам по поддельным документам, и в последующем реализован добросовестным покупателям.

    Этими же лицами в январе 2021 года с целью сокрытия следов преступления и мнимого возврата земельного участка на баланс Университета, из земельного запаса государства без правоустанавливающих документов незаконно выделен земельный участок, расположенный в поселке Көлді, который находился в санитарной зоне и не подлежал выдаче в частную собственность.

    На сегодняшний день всем подозреваемым с санкции суда избрана мера пресечения.

    Расследование продолжается, в целях установления других причастных лиц к совершенному преступлению проводятся необходимые следственные мероприятия.

    Теги:
    Борьба с преступностью Главная Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!