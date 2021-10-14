Задержан ряд лиц по подозрению в хищении земельного участка вуза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Алматинской области задержан ряд лиц по подозрению в хищении имущества Казахского Национального женского педагогического университета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по Алматинской области задержаны бывший работник Казахского Национального женского педагогического университета, руководители отдела Карасайского района по регистрации и земельному кадастру Филиала НАО «Правительство для граждан по Алматинской области» и отдела земельных отношений акимата Карасайского района по подозрению в совершении хищения, имущества Университета в виде земельного участка площадью 9,0 га, расположенного в поселке Кемертоған, имевшего место в 2018 году», - сообщили в ведомстве.

Земельный участок университета незаконно сегментирован на ряд участков и оформлен на аффилированных к задержанным лицам по поддельным документам, и в последующем реализован добросовестным покупателям.

Этими же лицами в январе 2021 года с целью сокрытия следов преступления и мнимого возврата земельного участка на баланс Университета, из земельного запаса государства без правоустанавливающих документов незаконно выделен земельный участок, расположенный в поселке Көлді, который находился в санитарной зоне и не подлежал выдаче в частную собственность.

На сегодняшний день всем подозреваемым с санкции суда избрана мера пресечения.

Расследование продолжается, в целях установления других причастных лиц к совершенному преступлению проводятся необходимые следственные мероприятия.