Задержан руководитель управления архитектуры и градостроительства Шымкента
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Шымкент проводится досудебное расследование в отношении руководителя Управления архитектуры и градостроительства г.Шымкент по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«Он подозревается в том, что в период с февраля по август 2019 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору с подрядчиком, совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере, перечислив их подрядчику по договору о государственных закупках за фактически непригодную к дальнейшему использованию в сфере архитектуры и градостроительства топографическую съемку», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.
9 июня текущего года руководитель Управления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП города Шымкент. По делу проводится расследование.
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