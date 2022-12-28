Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Задержан руководитель филиала АО «Пассажирские перевозки»

28 Декабря 2022, 09:24
Задержан руководитель филиала АО «Пассажирские перевозки»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО «Пассажирские перевозки» - «Пригородные перевозки». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. Сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге. 20 декабря т.г. подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу», - сообщила пресс-служба Антикора.

Как отметили в ведомстве, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


Новости по теме
Купить криптовалюту за фальшивые доллары пытался мужчина в Алматы
Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев
Труп таксиста с ножевыми ранениями нашли в Алматинской области
Теги:
Читайте также
На 3 млн тенге обманула интернет-знакомая акмолинца
Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев
Бывшего ректора ЖенПУ осудили на 7 лет
Труп таксиста с ножевыми ранениями нашли в Алматинской области
26 проституток из Узбекистана задержали в Сарыагаше
Павлодарец связал продавца и обокрал магазин на 12 млн тенге
Купить криптовалюту за фальшивые доллары пытался мужчина в Алматы
Марихуану изъяли у сторонника деструктивных религиозных течений в Актобе
Новости партнеров
Популярное
1 Базовую пенсию увеличат в Казахстане
2 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
3 Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев
4 Правительство РК одобрило проект Социального кодекса
5 Бывшего ректора ЖенПУ осудили на 7 лет

Лента новостей