Задержан руководитель Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматы начато досудебное расследование в отношении руководителя РГКП «Центр Олимпийской подготовки по тяжелой атлетике» и главного бухгалтера этого предприятия по подозрению во взяточничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Они, в группе лиц по предварительному сговору, подозреваются в получении от предпринимателя взятки в сумме 6 млн 625 тыс тенге в качестве вознаграждения за заключенный договор о государственных закупках услуг по проведению учебно-тренировочных сборов в Жамбылской области», - говорится в сообщении.
Отмечается, 17 декабря указанные лица задержаны и водворены в ИВС ДП Алматы, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.
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