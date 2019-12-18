Задержан руководитель Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматы начато досудебное расследование в отношении руководителя РГКП «Центр Олимпийской подготовки по тяжелой атлетике» и главного бухгалтера этого предприятия по подозрению во взяточничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Они, в группе лиц по предварительному сговору, подозреваются в получении от предпринимателя взятки в сумме 6 млн 625 тыс тенге в качестве вознаграждения за заключенный договор о государственных закупках услуг по проведению учебно-тренировочных сборов в Жамбылской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, 17 декабря указанные лица задержаны и водворены в ИВС ДП Алматы, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.