Задержан председатель правления Западно-Казахстанского медуниверситета

В Антикоррупционной службе подтвердили задержание главы Западно-Казахстанского медицинского университета, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан председатель правления НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова», — сообщили в Антикоре.

Известно, что университет возглавляет Асет Калиев. Асет Калиев с 2014 по 2020 год — работал руководителем управления здравоохранения акимата Актюбинской области. С июля по сентябрь 2020 года — занимал должность советника акима Жамбылской области по вопросам здравоохранения. С сентября 2020 возглавлял управление здравоохранения Жамбылской области. С сентября 2022 года Калиев — ректор Западно-Казахстанского медуниверситета им. М. Оспанова.