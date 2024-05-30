РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:06, 30 Май 2024 | GMT +6

    Задержан председатель правления Западно-Казахстанского медуниверситета

    Западно-Казахстанский медуниверситет
    Фото: Западно-Казахстанский медуниверситет

    В Антикоррупционной службе подтвердили задержание главы Западно-Казахстанского медицинского университета, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан председатель правления НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова», — сообщили в Антикоре.

    Известно, что университет возглавляет Асет Калиев. Асет Калиев с 2014 по 2020 год — работал руководителем управления здравоохранения акимата Актюбинской области. С июля по сентябрь 2020 года — занимал должность советника акима Жамбылской области по вопросам здравоохранения. С сентября 2020 возглавлял управление здравоохранения Жамбылской области. С сентября 2022 года Калиев — ректор Западно-Казахстанского медуниверситета им. М. Оспанова.

    Теги:
    Вузы Западно-Казахстанская область Антикор Задержания
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!