Задержан председатель Актауского городского суда

Агентство по противодействию коррупции сообщило о задержании председателя Актауского городского суда по уголовным делам Мангистауской области. Он получил 18 млн тенге от подсудимой через доверенное лицо, обещая приговор без лишения свободы, передает агентство Kazinform.

Соучастник преступления арестован и помещен в следственный изолятор Актау.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.