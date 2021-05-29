Задержан полковник Минобороны РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Задержан полковник Министерства обороны РК. Данную информацию подтвердили в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 мая 2021 года правоохранительными органами был задержан начальник тыла и вооружения Вооруженных сил РК полковник Асылбек Сатвалдинов», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

В ведомстве добавили, что остальная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Напомним, в декабре прошлого года за взяточничество был осужден экс-начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК генерал-майор Копбаев. Приговором военного суда Акмолинского гарнизона Копбаев осужден к 5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.