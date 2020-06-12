Задержан поезд Атырау-Нур-Султан из-за упавших на пути столбов
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский поезд «Атырау-Нур-Султан» задержан из-за поваленных ураганом электрических столбов в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ».
«Вдоль железнодорожных путей ветром повалило 4 столба освещения, в результате произошла задержка пассажирского поезда№47 сообщением «Атырау- Нур-Султан» с 6.08 до 8.42 часов местного времени. К счастью жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении ДЧС.
Силами сотрудников ДЧС, местного акимата, КТЖ проводятся ремонтно восстановительные работы с привлечением техники и восстановительного поезда со станции Кандыагаш Мугалжарского района.
Как сообщалось ранее, крыши зданий и линии электропередач повредил сильный ветер в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области.
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