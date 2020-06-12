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Задержан поезд Атырау-Нур-Султан из-за упавших на пути столбов

12 Июня 2020 14:19
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Задержан поезд Атырау-Нур-Султан из-за упавших на пути столбов

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский поезд «Атырау-Нур-Султан» задержан из-за поваленных ураганом электрических столбов в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ».

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«Вдоль железнодорожных путей ветром повалило 4 столба освещения, в результате произошла задержка пассажирского поезда№47 сообщением «Атырау- Нур-Султан» с 6.08 до 8.42 часов местного времени. К счастью жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении ДЧС.

Силами сотрудников ДЧС, местного акимата, КТЖ проводятся ремонтно восстановительные работы с привлечением техники и восстановительного поезда со станции Кандыагаш Мугалжарского района.

Как сообщалось ранее, крыши зданий и линии электропередач повредил сильный ветер в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области.






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#Актюбинская область   #Происшествия   #Видео  
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Автор:

Самал Ендибаева

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