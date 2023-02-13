Задержан подрядчик 6 разрушенных землетрясением домов в турецкой провинции Адыяман

АНАКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В турецкой провинции Мерсин задержан подрядчик шести разрушенных землетрясением домов в районе Бесни провинции Адыяман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В прокуратуре Адыямана сообщили, что под завалами домов, построенных Шюкрю Ишитменом, по предварительной информации, погибли 123 человека.

Ишитмен задержан и будет доставлен в район Бесни. Расследование по делу продолжается.

По информации агентства «Анадолу», в провинциях, пострадавших от землетрясений, будут созданы отделы по расследованию преступлений, связанных с землетрясением.

Ранее сообщалось, что восемь человек арестовали в Турции из-за строительных дефектов в зданиях, обрушившихся при землетрясении. Главного архитектора жилого комплекса Rönesans Rezidans, полностью разрушившегося после землетрясений в турецкой провинции Хатай, задержали в аэропорту Стамбула при попытке сбежать из страны.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

На это час число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тысячу человек.

Фото: Агентство Анадолу