Задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В полиции ВКО озвучили подробности жестокого убийства двух пенсионеров, совершенного в январе этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

25 января текущего года жители посёлка Прибрежный района Алтай ВКО проснулись рано утром от возгорания одного из соседских домов. Прибывшие на место пожарные потушили бушующее пламя, но зайдя внутрь дома, увидели страшную картину.

В доме на полу лежали обожжённые тела его хозяев, 83-летней женщины и 74-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти. На их теле имелось множество колото-резаных ножевых ранений. По данному факту сразу было начато досудебное расследование по статье 99 ч.2 УК РК «Убийство», в рамках которого на протяжении 8 месяцев оперативники тщательно изучали все обстоятельства произошедшего и отрабатывали сразу несколько версий.

В октябре подозреваемый в этом страшном преступлении был установлен.

«Им оказался 37-летний мужчина, который испытывал определенную неприязнь к потерпевшим. Сразу после совершения убийства он умышленно поджог дом и скрылся с места происшествия. Сейчас подозреваемый содержится под стражей, досудебное расследование продолжается», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.

В Департаменте полиции также отметили, что за данное особо тяжкое преступление предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.