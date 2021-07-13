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    07:32, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Задержан подозреваемый в убийстве женщины и двоих детей в Аксу

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    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Задержан подозреваемый в убийстве женщины и двоих детей в Аксу. Вещественные доказательства и орудие преступления у него изъяты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее несовершеннолетних детей. В ходе расследования полицейскими установлено, что он был знаком с женщиной.

    – 11 июля около 03.00 между ними произошла ссора, в ходе которой 36-летний горожанин нанес 35-летней женщине множественные ножевые ранения. Из-за шума проснулись дети, которым он также нанес множественные ножевые ранения, – прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

    Подозреваемый водворен в ИВС г. Аксу. Проводится досудебное расследование по двум статьям: по статье 99 ч. 2 п. 1 (убийство двух или более лиц) и по ст. 99 ч. 3 УК Республики Казахстан.


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