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Задержан подозреваемый в убийстве в Алматинской области

18 Ноября 2019 14:10
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Задержан подозреваемый в убийстве в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области раскрыли убийство, совершенное два месяца назад близ Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Факт зарегистрирован в Карасайском районе, где в начале сентября близ села Абай на берегу реки Аксай с проникающим ножевым ранением был обнаружен труп мужчины. Потерпевшим оказался 35-летний житель Туркестанской области, подрабатывавшим по найму на местном рынке труда.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность к преступлению 33-летнего жителя Жамбылской области, который вчера Карасайской районной полицией был задержан в городе Жанатасе и доставлен в Каскелен. Уголовное расследование по факту убийства продолжается согласно статье 99 УК РК (Убийство), на время которого подозреваемого мужчину поместили под стражу» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ставший орудием убийства кухонный нож обнаружен на месте происшествия и приобщен к материалам расследования в качестве вещественного доказательства.

«Установлено, что убийство произошло на почве бытовой ссоры. Подозреваемый, как и потерпевший, работал по найму на различных временных заказах. К уголовной ответственности ранее не привлекался» - дополнили в пресс-службе.

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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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