Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области расследуют убийство кокшетауского таксиста, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, 22 января в дежурную часть городского управления полиции поступило телефонное сообщение фельдшера станции скорой помощи о том, что в приемный покой Многопрофильной областной больницы доставлен 45-летний местный житель с ножевыми ранениями в области живота и шеи. Установлено, что пострадавший занимается частным извозом.

«В результате принятых мер с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления сотрудниками полиции по горячим следам был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 35-летний житель города Кокшетау. Однако 23 января пострадавший скончался. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 99 УК РК (убийство), имеются признательные показания, также изъято орудие преступления. Задержанный водворен в изолятор временного содержания», - рассказали в полиции.

Как добавили в ведомстве, проводятся необходимые следственные мероприятия.